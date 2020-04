Over het hamsteren van PMD-zakken en de helden van de vuilkar

Aan de overkant van hun straat groeide een weinig feestelijk sluikstort. Ik wilde al melden dat er een rat in het vuil woelde, maar de berg gescheurde zakken is inmiddels netjes opgeruimd door de gemeente. Net als corona is sluikstorten een virale aandoening. Als er iemand mee begint, volgen er exponentieel meer. Nochtans komt de vuilkar nog gewoon langs. Het is een wonder, eigenlijk. De mannen (en vrouwen) van de vuilkar wezen geprezen. Het moet een risky klotejob zijn, zeker nu de temperatuur met een ruk de hoogte is ingegaan en het vuilnis aan het gisten slaat. Je kunt geen social distancing houden met de groene of grijze container. Of de hele tijd je handen wassen. Of een mondmasker dragen bij dit ondankbare werk.