Planeet Frank: verdwijnt het coronavirus in de zomer en brengt de lockdown ons propere lucht en beter weer? 

Waarom was de lucht de voorbije weken dikwijls diepblauw? Zorgt COVID-19 voor minder nauwkeurige weerprognoses? Is de lucht door het terugvallen van weg- en vliegverkeer nu zuiverder dan vroeger? Houdt het Coronavirus van warmte of is het een koele minnaar? Kan een overvloed aan zonneschijn het virus afremmen?

U stelde de voorbije weken heel wat vragen. Samen met Lut Lynen van het Tropisch Instituut en Frans Fierens van de Intergewestelijke cel voor het leefmilieu, ging Frank op zoek naar antwoorden. Christine Van Tichel verzorgde de montage.

