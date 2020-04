Containerpark van Wemmel blijft voorlopig dicht: “Opening zou niet efficiënt zijn"

Het is ongetwijfeld erg druk aan de containerparken, maar niet aan dat van Wemmel. Want hoewel heel wat recyclageparken vandaag onder bepaalde voorwaarden weer openen, blijft dat van Wemmel dicht. Dat heeft burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) beslist na overleg met de centrale diensten en de afvalintercommunale.

“Ons recyclagepark is een erg klein park”, zegt burgemeester Vansteenkiste. “We kunnen het onmogelijk organiseren op afspraak, want dan zouden we ons moeten beperken tot drie, maximum vijf mensen per uur. Ons containerpark is maar vijf uur per dag open. Als je dan nog eens de voorwaarde van “social distancing” moet respecteren, dan kom je aan een opening die niet efficiënt zou zijn.”