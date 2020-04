Recyclageparken weer open: "Kom alleen als het echt nodig is. Asbest, kleding en herbruikbare spullen niet welkom."

"We willen de mensen vragen om echt alleen maar te komen, als het niet anders kan", zegt Bieke Van Baelen van Igean. Die intercommunale baat recyclageparken uit in 23 gemeenten in de provincie Antwerpen, van Essen tot Boom. "Het is niet de bedoeling dat mensen nu hun zolder of kelder beginnen op te ruimen. Dingen die daar al lang staan, kunnen nu ook nog wel even wachten."

Asbest, textiel, kleding en herbruikbare spullen kan je de Igean-parken voorlopig ook niet kwijt. "Asbest kunnen we niet veilig verwerken, omdat we al onze beschermingsmiddelen afgegeven hebben aan zorginstellingen. Kleding en herbruikbare materialen die worden normaal opgehaald door de kringwinkels, maar die zijn ook dicht, dus die geraken we niet kwijt."