Radio 2 maakt al langer programma's met humor, en deze week gebeurt dat niet enkel op de radio, in het programma "Spits", maar ook via de app. "Het is belangrijk om te blijven lachen en om goedgezind te zijn," zegt presentator David Van Ooteghem. Henk Rijckaert gaf maandag de aftrap: "Het is wat vreemd, zonder respons van het publiek. Maar dan denk ik gewoon dat ik de hele tijd supergoed bezig ben."