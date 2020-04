Steeds meer begrafenissen te volgen via internet: "Een steun voor de familie als vrienden de uitvaart toch kunnen meemaken"

"De meeste mensen zijn erg begripvol", gaat Aerts verder. "We proberen samen met de families om er altijd toch een mooi afscheid van te maken. Soms is het erg moeilijk voor hen omdat ze bijvoorbeeld hun vader of moeder al enkele dagen of weken niet meer hadden gezien. Dan is een afscheid in beperkte kring extra pijnlijk. Laten we hopen dat dit allemaal niet meer te lang duurt."