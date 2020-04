Louis Van Slambrouck is een jonge verpleegkundige die versneld een opleiding heeft gevolgd om mee te helpen op de afdeling intensieve zorg met coronapatiënten in het AZ Delta in Roeselare. Hij vertelt dat zo'n afdeling er toch helemaal anders uitziet dan een gewone dienst voor intensieve verzorging. Bekijk hierboven het videoverslag dat Louis maakte op zijn afdeling.