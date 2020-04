Studenten geneeskunde Uhasselt helpen vrijwillig in zorgsector

De opdrachten of taken voor de studenten zijn heel divers. "Meestal moeten ze werken op de triageposten", zegt Leen Popleu van de faculteit geneeskunde. "Maar ook telefonische contacten met patiënten, bepaalde dingen klaarzetten voor huisartsen, het desinfecteren van lokalen waar de huisarts is geweest, patiënten in contact brengen met familieleden of parameters afnemen bij patiënten."

De studenten doen dit vrijwillig. "We zien dit als een zorgstage voor de stage die nu niet kan doorgaan", zegt Leen Popleu nog. Er wordt momenteel ook bekeken of de studenten geneeskunde en kinesitherapie ook in woonzorgcentra ingezet kunnen worden.