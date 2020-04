Studenten geneeskunde helpen woonzorgcentra uit de nood: “Ik voel mij hier zeer nuttig”

Ook student Bavo De Clerck staat positief tegenover het voorstel. Hij is gisteren begonnen met werken op de corona-afdeling van een Gents woonzorgcentrum. “Ze belden me om 12 uur en twee uur later moest ik al aan het werk”, vertelt hij in het middagprogramma van Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ik was heel blij. Want ik had tijdens deze crisis al een aantal keer contact opgenomen met verschillende spoeddiensten om hulp aan te bieden. Maar alles was toen nog onder controle. Ik help liever dan dat ik gewoon thuis zit.”