Tramchauffeur uit Gent getuigt: "We moeten ons soms inhouden om niet te vroeg te zijn"

Tramchauffeur Elisa Dejonghe is een sociaal dier en heeft contact met reizigers nodig. Maar in deze coronaperiode is Gent een echte spookstad geworden en is er bijna geen levende ziel te bespeuren in de stad: "Het is raar, heel stil, soms zelfs een beetje spooky. Ik mis vooral het contact met de reizigers. Niemand zegt nog goeiedag of heeft mijn hulp nodig."