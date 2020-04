Transportbedrijf uit Wijnegem rekent coronatoeslag aan

Een eerste probleem zijn de lange wachttijden die zijn ontstaan aan de grenzen. "Vorige week reden we naar Polen, en moesten we de grens tussen Duitsland en Polen door", vertelt Geerts. "Als ze zagen dat je geen Poolse chauffeur was , dan reed je zogezegd niet naar huis, en moest je langs een speciale controle-post. Daar liepen de wachttijden op tot een halve dag, er stonden meer dan duizend vrachtwagens aan te schuiven, en dat kost ons veel aan loonkosten".