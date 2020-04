Tuinaannemers onderhouden gratis tuinen van verpleegkundigen en artsen op corona-afdeling: "Een last minder voor hen"

Zoals velen betuigden Ann en Frans hun steun aan het zorgpersoneel al voor hun eigen deur. “In plaats van een wit laken uit het raam te hangen hebben we in de bomen voor ons huis een 200-tal witte lintjes gehangen. Maar dat vonden we niet voldoende. We willen de mensen die op de moeilijke afdelingen werken, op de corona-afdelingen, helpen. Ik heb ons voorstel dan gemaild naar de algemene directie van het Jessa Ziekenhuis en daar is onmiddellijk reactie op gekomen.”

“Het personeel is er heel blij mee”, vult Ann nog aan. “Dat is voor hen een last minder. Tot nu hebben 14 personen al om onze hulp gevraagd, zowel verpleegkundigen als artsen. We hebben al vier tuinen aangepakt.”