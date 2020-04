2 huwelijken voor de prijs van 1 in De Haan door coronacrisis

"Ik wil trouwers de kans geven om na de coronacrisis hun huwelijk opnieuw te doen", zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). "Eerst mochten ze nog in beperkte kring huwen, maar sinds vorige week zaterdag zijn de maatregelen nog strenger geworden. Zo mochten de ouders van het paar ook niet meer aanwezig zijn. Dat is niet leuk. Daarom ben ik op het idee gekomen om de trouwers de kans te geven hun huwelijk opnieuw te doen. Dat mag, indien het kan, nog dit jaar. Volgend jaar is ook nog goed. We gaan er alleszins niets voor aanrekenen."