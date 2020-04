Veel containerparken openen opnieuw onder strikte voorwaarden: "Kom alleen als het écht nodig is"

Het containerpark is momenteel niet bedoeld voor mensen die hun huis opgeruimd hebben tijdens de coronacrisis. “De containerparken moeten nu al extra personeel voorzien om alles in goede banen te leiden, het containerpark is enkel voor dringende zaken. De gewone ophalingen aan huis gaan trouwens nog steeds door", zegt Feys.

De IDM-containerparken in de regio Lokeren, Zele en Zelzate blijven dicht. In onder meer Kruisem en Sint-Martens-Latem gaan de containerparken pas morgen open. Om zeker te weten wat kan en wat niet, kijk je best op de website van je gemeente.

