Corona of niet, de voorverkiezingen gaan gewoon door in de Amerikaanse staat Wisconsin

Björn Soenens denkt dat ook een ander argument meespeelt: "De Republikeinen vrezen dat een verkiezing per post dan ook in november (voor de presidentsverkiezingen zelf, red.) een mogelijkheid zal zijn. En dan is de kans vrij groot dat veel meer mensen dan er normaal gezien naar de stembus gaan, dit jaar een stem zullen uitbrengen. Vooral minderheden, mensen die eerder op Democraten stemmen, zullen waarschijnlijk meer stemmen dan anders."

Dat is natuurlijk in het nadeel van Republikeinse kandidaten zoals Donald Trump, en dus gaat de voorverkiezing niet per post, maar in persoon door. In de stad Milwaukee zijn trouwens waarschijnlijk slechts vijf stembureaus bemand, in de plaats van de gebruikelijke 180.