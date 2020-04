Wat is hydroxychloroquine, het "wondermedicijn" van Donald Trump tegen het coronavirus?

“Voor Covid-19 zijn er voorlopig enkel anekdotische aanwijzingen dat het werkt”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. “Dan zie je bijvoorbeeld dat het virus inderdaad verminderd is in sterkte, maar zonder dat goed gecontroleerd is waaraan dat zou kunnen liggen. In hoeverre is die daling natuurlijk opgetreden, en hoeveel daarvan is te danken aan de behandeling met hydroxychloroquine? Om dat te weten te komen, heb je patiënten nodig die perfect vergelijkbaar zijn, in een blinde klinische studie (waarbij niet geweten is welke patiënten het medicijn toegediend kregen, dan wel een placebo, nvdr).”