Centra voor mensen met beperking hebben te weinig beschermingsmateriaal: "Ik hou mijn hart vast voor de komende dagen"

Voor de bewoners zelf is het ook niet gemakkelijk. Vaak begrijpen ze niet of niet goed wat er precies aan de hand is. "Ze zitten nu geïsoleerd in hun kamer. Terwijl ze anders voortdurend samen zijn en aan elkaar hangen in de leefgroep", vertelt verpleegkundige Delphine De Winter die werkt op de quarantaine-afdeling in Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze.

In het centrum in Deinze zijn nu verschillende bewoners in die quarantaine-afdeling geplaatst nadat ze positief hadden getest op het virus. "De gewone activiteiten kunnen daardoor niet doorgaan. Het is echt wel aanpassen voor hen." Ook wie niet op de quarantaine-afdeling zit, mag al langer geen bezoek ontvangen en moet zich behelpen door te bellen met familie. Niet evident, zeker niet voor de bewoners met een zware verstandelijke beperking.