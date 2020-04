Woonzorgcentrum Voeren krijgt coronatesten voor alle bewoners en personeel

Frank Siborgs van woonzorgcentrum Ocura in Voeren is opgelucht nu hij weet dat er testen onderweg zijn: "Wij zijn blij dat we nu toch wat meer zicht krijgen op hoe we het moeten aanpakken met onze bewoners en om te kijken wie we moeten isoleren. We hebben op dit moment 2 bevestigde bewoners met Covid-19, maar er zijn er nog een aantal met symptomen. We isoleren nu ook degenen van wie we vermoeden dat ze besmet zijn. Maar je weet dus niet zeker bij wie dat het geval is en bij wie niet. Daarom hebben we nu 9 bewoners in quarantaine."