Margot Cloet (Zorgnet Icuro) over teststrategie woonzorgcentra: "Het is chaos, graag snel overleg op Vlaams niveau"

Cloet: “Ik heb alle begrip voor die vraag. We moeten alleen heel goed weten of die mensen besmet zijn, dus die moeten ook getest worden, want anders haal je het probleem van in het woonzorgcentrum naar buiten. En dan ben ik ook wel bekommerd om de zorg die die mensen zouden krijgen. Niet dat de familie of de mantelzorger dat niet goed zouden doen. Maar dan moet goed bekeken worden hoe thuiszorg of thuisverpleging de nodige omkadering kunnen bieden, om de familie niet te belasten met heel zware zorg."