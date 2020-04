Zottegemnaar schrijft "Lockdown wals" en krijgt gezelschap van 75  muzikanten uit 13 landen

Er waren filmpjes met strijkers, harp, nyckelharpa, dwarsfluit en aan het einde zie je koperblazers, slagwerk en zelfs doedelzakspelers. Het was niet gemakkelijk om alles tot een mooi geheel te monteren, legt Bert uit. “Het was vooral veel puzzelwerk. Een aantal inzendingen waren niet in de maat. Die hebben we moeten bewerken. Maar we hebben wel alle filmpjes in de drie minuten film gekregen.”

Het eindresultaat kan je hier zien: