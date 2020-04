Greta maakt 3000 potjes pudding voor zorgpersoneel en brandweer Vilvoorde

Greta krijgt veel positieve reacties op haar puddinggeschenkjes. "Ik krijg zelf veel cadeau'tjes terug. Ik heb al bloemen gekregen, witloof en een fles schuimwijn. Die positieve reacties doen me ontzettend veel plezier. Het enige dat ik jammer vind, is dat je de mensen geen knuffel mag geven, of een hand, uit dankbaarheid. in de plaats zwaaien we vanop afstand naar mekaar en steken we de duim omhoog."