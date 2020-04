Ambuce Rescue Team Wijnegem trekt aan alarmbel: "Prijzen voor berschermmiddelen stijgen met het uur"

Voorlopig lossen ze 't probleem bij Ambuce ondermeer op door vrijwilligers beschermschorten te laten naaien van isolerende stoffen die opgekocht worden. Na gebruik worden de schorten gewassen in daarvoor speciaal georgansieerde wasstraten in de Antwerpse ziekenhuizen. "Maar dat is natuurlijk veel arbeidsintensiever", zegt Jan Christiaen nog. "We proberen nu te overleven en hopen dat in de toekomst de staat ons de nodige hulp zal verschaffen."