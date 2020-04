Amerikaans folkzanger John Prine overleden aan Covid-19

Bette Middler en 10.000 Maniacs coverden "Hello in there" en Bonnie Raitt bracht een versie van zijn meest bekende compositie "Sam Stone" over een Vietnamveteraan die sterft aan een overdosis heroïne. Prine wist waar hij het over had want hij vocht zelf twee jaar in Vietnam.

John Prine brak nooit echt door in Europa. Jan De Wilde vertaalde "Fish and Whistle" tot "Pik het en slik".