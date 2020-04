Antwerpen verzamelt Antwerpse winkeliers en horecazaken online

Op de website kunnen alle Antwerpse handelaars en winkeliers zich registreren, ook als ze geen webshop hebben. Zo'n 400 handelaars en horeca-uitbaters hebben dat al gedaan. Je kan er niet alleen winkelen, maar ook waardebons kopen om later te besteden.

Het is belangrijk dat we Antwerpse ondernemers steunen, zegt Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen: "Na de crisis zullen we weer moeten werken. Daarom is het belangrijk dat al die zaken overleven, want die zorgen voor honderden, zo niet duizenden, jobs. Als we er al voor kunnen zorgen dat ze toch al hun vaste kosten kunnen betalen, dan voorkomen we het domino-effect waardoor je in een crisis terechtkomt."