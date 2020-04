Antwerpen - Waasland: 7 op de 10 bedrijven kunnen facturen nog betalen

Voka Antwerpen - Waasland zegt dat het erop lijkt dat veel bedrijven vóór de crisis een buffer hebben opgebouwd. Die helpt hen nu door de moeilijke periode. Pieter Leuridan van Voka Antwerpen-Waasland reageert verrast en verheugd: "7 op de 10 is vrij positief gezien wat er de voorbije weken allemaal gebeurd is. Ik denk dat we ons daar ook aan moeten vastklampen en zeggen "kom we gaan erdoor!""

Uit de cijfers blijkt ook dat 3 op de 10 bedrijven nu stilaan weer meer beginnen te produceren dan bij het begin van de lockdown.