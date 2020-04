Babyboom in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas: "Plots was er een alpaca meer"

Dierenliefhebbers zullen nog even geduld moeten oefenen voor ze al de jongen mogen gaan bekijken. Het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas, is net als alle anderen, gesloten voorhet publiek door de coronacrisis. "We hopen dat het snel voorbij is maar voor de diertjes is het wel fijn om in alle rust te wennen aan hun nieuwe omgeving", benadrukt Debaets.