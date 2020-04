Beiaard Aarschot speelt elke avond liedje voor zorgsector

De beiaard is te horen in de nabije omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Voorlopig zal elke avond automatisch “You’ll never walk alone” klinken, maar andere suggesties zijn welkom. Schepen van Toerisme Annick Geyskens: “Wie een leuke suggestie heeft voor een liedje dat de beiaard kan spelen, mag ons dit zeker laten weten. We nemen je suggestie zeker in overweging als het liedje ‘speelbaar’ is voor de beiaard.” Dat kan je laten weten via de Facebookpagina van de dienst Toerisme van Aarschot.