Bernie Sanders stopt als presidentskandidaat: "Democraten zullen zijn aanhangers nodig hebben om Trump te verslaan"

"Ik wou dat ik beter nieuws had, maar ik denk dat jullie de waarheid wel kennen. Die is dat we zo'n 300 afgevaardigden achterstaan op Joe Biden, en dat het zo goed als onmogelijk is om nog te winnen." Met die woorden blaast Bernie Sanders vandaag de aftocht.

Dat Sanders de handdoek in de ring zou gooien, zat er al aan te komen. Na een vliegende start bij de voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire ging het bergaf voor de senator uit Vermont.