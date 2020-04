Boosheid in woonzorgcentra: "Te laat ingegrepen", minister Beke: "Al bij het begin van de coronacrisis op de agenda"

Dezelfde klacht is te horen in Hasselt, bij Kristof Vervloesem, directeur van woonzorgcentrum Katharinadal. In dat rusthuis zijn 9 bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 12 personeelsleden en 8 bewoners met symptomen hebben positief getest.



Toch krijgt Katharinadal niet de middelen om alle bewoners en medewerkers te testen. Het is voor de directeur niet duidelijk waarom dat niet het geval is. “De keuze wordt door de overheid gemaakt op basis van de dagelijkse coronaregistraties. Maar het is jammer dat we geen inzicht krijgen in de selectiecriteria, want dat zou duidelijkheid bieden waardoor ik m’n mensen een uitleg zou kunnen geven waarom ze niet getest worden.”

Vervloesem stelt vast dat de onrust bij de bewoners, zijn personeel en de betrokken families groot is. “Omdat iedereen die bij ons toch getest werd, positief is gebleken, zit de schrik erin.” Er wordt van uitgegaan dat mogelijk een veel grotere groep besmet is, “maar jammer genoeg zijn we niet in de mogelijkheid om iedereen te testen”.

