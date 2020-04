Concert voor woonzorgcentra Herk-de-Stad: "Ze konden het gebruiken"

Voor Van Esch zijn het rustige tijden als muzikant, nu er geen evenementen meer plaatsvinden. Hij is blij dat hij zich op deze manier toch nuttig kan maken. "Het was dit, of werkloos in de zetel zitten. Dat is niets voor mij. Ik ben dan op het idee van de balkonconcertjes gekomen en ik merk ook dat daar veel vraag naar is. Het stadsbestuur was ook erg enthousiast en daarom kan ik vandaag op vijf plaatsen gaan spelen."