Corona in de VS: "WHO heeft het verknald", zegt Trump, virus treft Afro-Amerikanen meer dan blanken

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten blijft pijlsnel stijgen. Volgens Johns Hopkins University, die de cijfers bijhoudt, zijn er 399.081 besmettingen bevestigd (op 8 april, 6.30u Belgische tijd, red). In 24 uur tijd zijn er meer dan 20.000 besmettingen bij gekomen. De VS heeft nu met net geen 400.000 besmettingen meer dan een kwart van het aantal besmettingen wereldwijd (1.430.453, op 8 april, 6.30u Belgische tijd, red).

Ook het aantal overlijdens blijft oplopen. In heel de VS zijn nu 12.907 (op 8 april, 6.30u Belgische tijd, red) mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19, dat is de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. In 24 uur tijd zijn er net geen 2.000 nieuwe sterftegevallen gemeld. De VS komt stilaan in de buurt van Italië en Spanje, dat met respectievelijk meer dan 17.000 en 13.000 doden de zwaarst getroffen landen zijn.

"De corona-epidemie is veel later op gang gekomen in het midwesten en het zuiden van de Verenigde Staten dan aan de west- en de oostkust, en dat begin je nu heel goed te zien", zegt VS-correspondent Björn Soenens.