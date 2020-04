Coronateam Gents ziekenhuis draagt Marc Van Ranst-truien als ode aan de viroloog: “Worden stilaan de Van Ranst-fanclub”

Het is meteen ook een hart onder de riem voor iedereen die in deze moeilijke periode hard werkt: “De boodschap is dat iedereen op zijn eigen terrein dezelfde strijd voert: dat gaat van professor van Ranst, over de verpleegkundigen die in de coronastraat de patiënten verzorgen, tot de mensen van de keuken en de poetsdienst. We willen iedereen steunen die in deze periode hard werkt.”

Bij de Facebookpost staat ook dat “ze stilletjes aan uitgegroeid zijn tot de Marc Van Ranstfanclub”. “Ook dat was een grapje”, lacht dokter Ide. “Want in zo’n lastige periode doet het soms goed om met wat humor uit de hoek te komen.”