"Dagboeken van artsen en verpleegkundigen kunnen ons veel leren ". Onderzoekers Thomas More en UAntwerpen verzamelen coronadagboeken van zorgverleners

Ben je arts of verpleegkundige? Dan staat er heel wat nuttige informatie in jouw dagboeken van tijdens de coronacrisis. De onderzoekers van de Thomas More-Hogeschool en Universiteit Antwerpen vragen zorgverleners dan ook om hun dagboeken te delen. "Dat kan een gewoon schriftje zijn maar evengoed een blog of vlog", zegt Annelies De Bruyne van Thomas More. "Zorgverleners kunnen op die manier duidelijk maken welke noden ze hebben, waar er tekortkomingen zijn, wat er organisatorisch anders kan of welke vaardigheden ze missen. Het is een erg bijzondere tijd. We geloven dat het belangrijk is om lessen te trekken uit het heden zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op een pandemie."

Als je zelf verpleegkundige of arts bent en een dagboek bijhoudt, kan je dat laten weten aan de onderzoekers op de Facebookpagina 'Coronadagboeken' of via de website van Thomas More.