Ondanks solidariteit van buren speelt zich in mijn wijk een coronadrama af

Er heerst een vreemde sfeer. Hoewel de dagen lengen, gaan de rolluiken nog steeds even vroeg naar beneden. In mijn straat hoor ik weinig handgeklap om 20u, slechts hier en daar staan beertjes voor het raam, er wappert 1 wit laken uit het raam. Niet dat mijn buren niet solidair zouden zijn of dat ze geen appreciatie zouden hebben voor iedereen die in de vuurlinie staat. Integendeel. Maar iedereen zit in overlevingsmodus, zo lijkt het.

Achter de gesloten voordeur voltrekken zich drama’s. Mensen die in armoede leven of weinig reserve hebben, komen aan de verkeerde kant terecht. Het is bukken, de kop in de kas en hopen dat het virus snel passeert. Toch is er overdag best veel volk op het naburige pleintje. Bij momenten te veel volk om veilig te zijn.

Elke dag zie ik hetzelfde jongetje. Hij moet zo’n 4 jaar zijn. Altijd in dezelfde kleren, altijd met een bal in de hand en een glimlach op het gezicht. Zijn mama tokkelt verveeld op haar gsm. In de Brugse Poort-Rooigem dateren zeven van de tien woningen van voor 1940. Huizen hebben vaak hooguit een koertje, waar dan nog eens de vuilzakken of de kattenbak staan. Buiten dus, op het pleintje. Ook al is de basketring afgeplakt door de politie.