Droogte: waterstand in Vlaanderen staat laag of zeer laag

Momenteel zijn de grondwaterstanden in 15,5 procent van de locaties hoog of zeer hoog, in 39 procent van de locaties normaal en in 45,5 procent van de locaties laag of zeer laag voor de tijd van het jaar. De algemene toestand is wel wat beter dan begin april 2019.

2017, 2018 en 2019 waren droge jaren, met het bijhorende risico op waterschaarste. Daarom zijn verschillende plannen uitgewerkt om waterschaarste te beperken en om de schade in periodes van schaarste zo laag mogelijk te houden.