Een baby tijdens de coronacrisis: genieten van de rust of stresserend door gebrek aan hulp?

Er valt heel wat te zeggen over zwangerschappen en bevallingen tijdens de coronacrisis. Vroedvrouw Marie-Jo Impens uit Gent merkt dan ook dat ze heel veel vragen krijgt van toekomstige moeders. “We krijgen veel bezorgde telefoontjes van moeders die willen weten wat in deze tijd allemaal kan en wat niet kan”, legt ze uit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Meer dan anders hebben moeders ook vragen over thuisbevallingen, maar die kunnen we niet zomaar toestaan.”

Een thuisbevalling is alleen maar mogelijk als de persoon in kwestie al goed opgevolgd wordt door een vroedvrouw. “We moeten bij zulke vragen altijd goed nagaan wat de beweegredenen van de vrouw in kwestie zijn om thuis te bevallen in de plaats van in het ziekenhuis”, gaat Impens verder. “Als mensen hun plannen willen veranderen uit angst, is het vaak beter om daar niet op in te gaan. Maar we moeten er natuurlijk bovenal voor zorgen dat de jonge moeder zich goed voelt. Of we effectief overgaan op een thuisbevalling moet dus geval per geval bekeken worden.”