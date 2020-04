EU-topwetenschapper Mauro Ferrari stapt op "uit ongenoegen over aanpak coronacrisis": "Extreem ontgoocheld"

Topwetenschapper Mauro Ferrari, geboren in Italië maar lange tijd als onderzoeker (onder meer naar kanker) aan het werk in de VS, startte begin dit jaar als voorzitter van de Europese Onderzoeksraad (ERC). De ERC werd in 2007 opgericht om projecten van de beste wetenschappers van de EU te financieren.

Maar Ferrari's passage bij de belangrijkste wetenschappelijke instelling van de EU is van korte duur geweest. Gisteren diende hij zijn ontslag in bij voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ferrari zegt "extreem ongoocheld" te zijn over de manier waarop de Europese Unie de coronacrisis aanpakt.