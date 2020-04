Evenementenbureau uit Evergem maakt radio voor woonzorgcentra: "We beginnen met 'Dit is de allereerste keer' van Rita Deneve"

"Misschien is het televisieprogramma 'Radio Gaga' onbewust wel een inspiratie geweest", vertelt Tom Van der Vennet. "Maar het was vooral omdat ik onlangs door een straat hier in Evergem reed en de bewoners van een rusthuis op hun balkon zag staan. Ik bedacht hoe moeilijk de senioren het nu hebben. Zij waren de eersten die afgesloten waren van de buitenwereld tijdens deze lockdown. Ik vroeg me af of wij iets konden doen om die mensen wat op te vrolijken. Mijn collega Peter en ik zijn ook al meer dan 25 jaar dj's. Zo is het idee ontstaan om met een verbouwde caravan naar woonzorgcentra te rijden en voor de deur radio te maken. Onze radiozender heet 'Radio Rust Roest'."