Studenten KU Leuven gaan examens afleggen in voetbalstadion en feestzalen

Om tijdens de examenperiode van juni de regels op vlak van 'social distancing' te respecteren, zal de KU Leuven examens afnemen op verschillende locaties buiten de eigen campus. "Naast de Alma-studentenrestaurants, bibliotheken, leercentra en sporthal De Nayer zullen er ook examens worden afgenomen in het stadion van OHL en in de feestzalen van De Hoorn", zegt rector Luc Sels. "Ook met de Brabanthal hebben we afspraken gemaakt. Komen we niet toe met de andere zalen, dan zullen we ook daar gebruik van kunnen maken."