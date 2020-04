Minister De Crem: "Extra richtlijnen Nationaal Crisiscentrum kunnen niet dienen om boetes te geven" 

De voorbije week was het verwarring troef in ons land : welke coronarichtlijnen moeten er nu precies gevolgd worden? Op de eerste plaats heb je namelijk het ministerieel besluit van 23 maart dat de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad omvat, maar daarnaast heb je ook nog eens een hele resem aan 'frequently asked questions' (FAQ's) en extra richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum.

Die FAQ's werden ondertussen al verschillende keren geüpdatet en daardoor ontstaat er soms verwarring. Zo mag je volgens het crisiscentrum in principe niet op een bank gaan zitten, tenzij ouderen of zwangere vrouwen, maar dat staat niet in het ministerieel besluit. De politie moet haar boetebeleid dan weer wél baseren op dat besluit. En daar knelt het schoentje, want volg je nu enkel het ministerieel besluit dat niks zegt over het zitten op een bankje of volg je de extra richtlijnen van het crisiscentrum in het belang van de volksgezondheid?