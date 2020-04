Feit of fictie? 5 vragen en 5 antwoorden over aflevering 1 en 2 van "Chernobyl"

Wat ook niet klopt, is dat hij een specialist was op het gebied van kernreactoren. Legasov had een doctoraat in de chemie, en was gespecialiseerd in anorganische verbindingen. Geen kernfysica dus. Waarom hij dan precies werd uitgekozen om het onderzoekscomité te leiden, is niet geheel duidelijk. Volgens sommige bronnen was hij de enige onderdirecteur die meteen beschikbaar was.