Feed The Nurses: Limburgse chefs koken voor zorgpersoneel

Op dit moment doen acht Limburgse chefs mee aan het initiatief "Feed the nurses" maar er is nu ook de ambitie om het zorgpersoneel van het Ziekenhuis Oost-Limburg te bedienen. "Daarom zijn we nog op zoek naar een drietal chefs extra. Het is niet de bedoeling dat ze elke dag koken, maar dat ze toch voor een dag of drie voor maaltijden kunnen zorgen. En elke kok blijft natuurlijk ook in zijn eigen kot, zijn eigen keuken."