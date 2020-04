Fietsenwinkel gaat langs bij woonzorgcentra in Mechelen om fietsen van verzorgend personeel te herstellen

Je kan bij fietsenwinkels alleen nog maar terecht - op afspraak - voor dringende herstellingen maar daar moeten de personeelsleden van drie woonzorgcentra in Mechelen zich even geen zorgen over maken. Want fietsenwinkel Fiets slaat er vandaag, morgen en overmorgen zijn tenten op, letterlijk zelfs. Fiets heeft aan de woonzorgkoepel Rivierenland gevraagd hoe ook zij het personeel een handje konden helpen. En gezien veel personeelsleden met de fiets naar het werk komen én ook huisbezoeken doen, kunnen hun fietsen wel wat onderhoud en herstellingen gebruiken. In totaal zullen ze in drie dagen tijd 140 fietsen onder handen nemen en dat met de nodige voorzorgsmaatregelen, zegt Wim Teerlynck van Fiets: "We zorgen ervoor dat er geen contact is tussen de techniekers en het verzorgend personeel, ook de techniekers onderling houden voldoende afstand. En iedere technieker gebruikt zijn eigen materiaal. Ook wordt de fiets volledig ontsmet vooraleer hij wordt teruggegeven." Fiets gaat langs bij de woonzorgcentra De Lisdodde, Hof van Egmont en Sint Elisabeth in Mechelen.