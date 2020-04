Frietproductie valt stil en boeren raken aardappelen niet kwijt, sector vraagt overheidssteun

Door de coronacrisis is er veel minder vraag naar aardappelen. In bedrijven als Aviko in Poperinge en Agristo in Harelbeke worden er minder frieten gemaakt. De landbouwers zullen veel aardappelen op overschot hebben. Daarom lijkt het onvermijdelijk dat een deel van de oogst vernietigd moet worden. Na overleg binnen de sector is beslist om overheidssteun aan te vragen.