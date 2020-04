De EU moet begrotingsdiscipline loslaten om de coronacrisis te boven te komen

Ook Vladimir Poetin stuurde hulp naar Italië (in legervliegtuigen met het opschrift “from Russia with love”; de Russische strijdkrachten in Syrië en Oekraïne gebruiken vermoedelijk andere markeringen). In Rusland zelf kwam hij pas laat in actie. Het land riskeert dan ook hard getroffen te worden en heeft weinig middelen om in herstel te investeren. Het ineenstorten van de energieprijzen is een extra slag, want Rusland hangt af van zijn olie- en gasexport. Toch kan men zich moeilijk het einde van het autoritair systeem in Rusland voorstellen. Om dat te onderstrepen stuurde Poetin begin april zelfs nog hulp naar de VS, die door Donald Trump dankbaar aanvaard werd.