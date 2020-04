Genkse hiphopper Don Luca brengt nieuwe single uit: “Maar videoclip helemaal omgegooid door lockdown”

Gianluca Nobile heeft Italiaanse roots, en de toestand in Italië wordt ook druk besproken in Genk. Maar hij probeert zich ook af en toe af te sluiten van al het onheilspellende nieuws: “Het is echt heel erg, en ik wil graag positief blijven. Het is voor niemand makkelijk. Ik werk als jeugdwerker in Genk en ik ken veel jongeren zonder fijne thuis, of zonder de mogelijkheid om in de tuin te spelen. Dus ik wil vooral veel positieve vibes doorgeven aan hen, zodat we hier door geraken allemaal.”

Het album "C Mij Da" verschijnt op 30 april op alle streaming services via Cité en Goeie Jongens. Later dit jaar verschijnt het album ook op vinyl.