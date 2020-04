Brugge gaat vroegere uitgave Heilig Bloedprocessie heruitzenden

Brugge had in 2012 geld gekregen van de Vlaamse overheid om de processie eens mooi in beeld te brengen. De coronacrisis is een goede aangelegenheid om die beelden nog eens boven te halen en Bruggelingen en toeristen dan toch een beetje van de processie te laten genieten, vinden ze in Brugge.

"We kregen heel veel reacties binnen van mensen die het erg jammer vinden dat de Heilig Bloedprocessie niet doorgaat", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). "Daarom gaan we de editie van 2012 opnieuw tonen. Want in dat jaar hebben we een professionele film laten maken van de processie."

Iedereen kan de film live bekijken op de Facebookpagina van de Stad Brugge op donderdag 21 mei 2020 om 14.30 uur.