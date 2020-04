Hoe stelt Jaimie uit Down the road het tijdens de coronacrisis?

"Op dit moment gaat alles gaat goed met Jaimie", zegt zijn papa Geert De Kerschaver uit Middelkerke tijdens een interview met Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar in het begin van de minilockdown was het aanpassen voor hem. Hij vond het niet leuk om altijd thuis te zitten. Gelukkig heeft hij nu de knop omgedraaid."

"Mensen met het syndroom van Down hebben nood aan structuur. Dat is absoluut geen fabeltje. Die dagstructuur valt nu weg, waardoor Jaimie het af en toe lastig heeft. Daarnaast heeft hij, net zoals andere mensen met het syndroom van Down, de neiging om veel te knuffelen. Hij begrijpt niet waarom hij nu geen andere mensen mag vastpakken. Het coronavirus is voor hem iets dat de ministers hebben uitgevonden."

"Als we naar de winkel gaan, moeten we een oogje in het zeil houden. We zijn bang dat hij plots, goedbedoeld, iemand zou aanraken. Het positieve aan deze periode is dat wij nu veel meer knuffels krijgen van onze zoon. Nog meer dan anders. Hij is het zonnetje in huis en helpt ons onbewust deze moeilijke periode te trotseren."

"Jaimie werkt bij Lizette in Oostende. Dat is een horecazaak waar de klanten bediend worden door mensen met een beperking. Helaas is Lizette door de coronacrisis tijdelijk gesloten. Mijn zoon vindt het lastig dat hij nu niet kan gaan werken. Hij mist zijn collega's enorm."