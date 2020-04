Houthalen-Helchteren gelast álle evenementen af tot oktober: “Duurzame afbouw is nodig en vermenging van grote groepen moeten we vermijden”

Hoewel oktober nog ver voor ons ligt, is het volgens de burgemeester toch belangrijk om die beslissing nu al te nemen. “We hebben een duurzame afbouw nodig. Dat is gisteren nog maar eens bewezen met de heropening van de recyclageparken. We gaan dat her en der niet versnellen door grote manifestaties te houden. De verspreiding van het virus vermijden is ons grootste wapen.”

Of andere gemeenten in Limburg zullen volgen is nog af te wachten. “Ik ga niet spreken voor andere gemeenten, iedereen maakt die beslissing zelf”, vindt Yzermans. “Veel Limburgse gemeenten worden geconfronteerd met beslissingen over grote festivals.”