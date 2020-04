Angst voor bommen en nu ook voor corona in de Syrische provincie Idlib

Sinds het decemberoffensief, waarbij Syrië met de steun van de Russische luchtmacht, de provincie Idlib probeert te heroveren van de rebellen, zijn er meer dan één miljoen mensen gevlucht naar het noordwesten van Syrië. De grens met Turkije is gesloten en de vluchtelingen verblijven in erbarmelijke omstandigheden in kampen.

Maar dokter Tennari gelooft dat het ook dankzij de sluiting van de grenzen is, dat corona de vluchtelingenkampen in Idlib nog niet heeft bereikt: “Voor de coronacrisis was het verschrikkelijk dat de grenzen gesloten waren, maar nu is het eerder positief, omdat er geen inwoners van Turkije naar Idlib kunnen." "Hier kan er niet aan social distancing worden gedaan, dus moeten we eerder groepen dan individuën isoleren” meldt Hedinn Haldorrson van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Van lockdown en quarantaine is er in de stad Idlib als in de vluchtelingenkampen geen sprake.